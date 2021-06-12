تعرف على جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 بعد مباراة سنغافورة في الجولة الثامنة من الدور الثاني، ضمن مباريات اليوم الجمعة 11-6-2021.

واصل منتخب السعودية عروضه القوية بتحقيق الفوز الرابع على التوالي في تصفيات كأس العالم 2022، على حساب سنغافورة بنتيجة (3-0) اليوم الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وأصبح ملعب مرسول بارك فأل خير على منتخب السعودية، حيث خاض عليه 4 مباريات فاز فيها جميعًا، كما لم تتلق شباكه أي هدف، وسجل 12 هدفًا.

وجاءت الاهداف الثلاثة لمنتخب السعودية قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، حيث سجل سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة (84) وفهد المولد (87) وصالح الشهري (90+6).

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فوز منتخب أوزبكستان على اليمن بهدفٍ دون رد، سجله مهاجم نادي النصر السعودي “جلال الدين ماشاريبوف” من علامة الجزاء في الدقيقة (19) من زمن الشوط الأول.

جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 بعد مباراة سنغافورة

1- السعودية 17 نقطة – لعب 7 مباريات

2- أوزبكستان 15 نقطة – لعب 7 مباريات

3- فلسطين 7 نقاط – لعب 7 مباريات

4- سنغافورة 7 نقاط – لعب 8 مباريات

5- اليمن 5 نقاط – لعب 7 مباريات

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، تتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2023.