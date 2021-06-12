شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: بلجيكا ضد روسيا.. الشياطين الحمر يستهلون رحلة اللقب الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد ملعب جازبروم في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، مساء اليوم السبت، رابع مباريات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» والتي ستجمع بين منتخبي بلجيكا وروسيا في ثاني مباريات المجموعة الثانية من البطولة.

تاريخ المواجهات:

7 مباريات جمعت بين المنتخبين، أولهم كانت في عام 1996 وانتهت بالتعادل السلبي في مواجهة ودية.

ويسيطر المنتخب البلجيكي بوضوح على هذه المواجهة على مدار التاريخ، فلم يعرف الخسارة ابدًا ضد الدب الروسي، وحقق الفوز في 5 وتعادل في 2، مع الفوز في جميع المواجهات الرسمية التي جمعت بين البلدين، ومن بينهما المواجهات في المسابقات الدولية الكبرى (الفوز 3-2 في مونديال 2002 والفوز 1-0 في مونديال 2014).

مفاتيح اللعب:

بوجود اسماء مثل روميلو لوكاكو (مهاجم إنتر ميلان) وتيبو كورتوا (حارس مرمى ريال مدريد) ويوري تيليمانس (لاعب وسط ليستر سيتي) بجانب الثنائي المميز إيدن هازارد (جناح ريال مدريد) وكيفن دي بروين (صانع ألعاب مانشستر سيتي)، سيكون في جعبة المدرب روبرتو مارتينيز قائمة مدججة بالنجوم نحو قيادة المنتخب الملقب بالشياطين الحمر لإنجاز تاريخي غير مسبوق.

في الجانب الأخر، سيعول المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف على بعض النجوم المميزين في الكرة الأوروبية مثل لاعب وسط موناكو، أليكساندر جولوفين، ولاعب وسط أتالانتا، أليكسي ميرانتشوك، وسيكون عنصر الخبرة حاضر من خلال المهاجم العملاق، أرتيم دزيوبا.

هل تعلم أن:

- على الرغم من أنه المصنف الأول على العالم وفقًا لتصنيف الفيفا، منتخب بلجيكا لم يحقق في تاريخه أي لقب كبير (كأس العالم / كأس الأمم الأوروبية) مع تحقيقه أفضل انجاز في تاريخه خلال نسخة عام 1980 من اليورو عندما وصل للمباراة النهائية (خسر من منتخب ألمانيا).

- منتخب روسيا (المصنف رقم 38 على العالم) لم يخسر سوى مباراة من بين أخر 5 مباريات افتتاحية له خاضها في المسابقات الكبرى (كأس العالم / كأس الأمم الأوروبية)، حيث تعود هذه الخسارة إلى نسخة عام 2008 من اليورو.

- لعب المنتخبان معًا في التصفيات المؤهلة لليورو الحالي خلال عام 2019، منتخب بلجيكا فاز بالمباراتين بنتيجة إجمالية 7-2 (فاز 3-1 في بلجيكا، وفاز 4-1 في روسيا، على نفس ملعب مباراة مساء السبت).