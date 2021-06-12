شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: الدنمارك ضد فنلندا.. الديناميت في مهمة سهلة «نظريًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد ملعب باركن في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، يوم السبت، ثالث مباريات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» والتي ستجمع بين منتخبي الدنمارك وفنلندا في أولى مباريات المجموعة الثانية من البطولة.

تاريخ المواجهات:

خلال الفترة بين عام 1925 وحتى عام 1979، لعب المنتخبان 36 مباراة ودية، لكن من بعد هذه الفترة لم يلعب المنتخبان سوى في 7 مناسبات، 5 بشكل ودي، واثنان بشكل رسمي خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 1988.

ولم يعرف المنتخب الفنلندي الفوز على المنتخب الدنماركي في المباريات الرسمية أو الودية منذ عام 1966، حيث من بعدها لعب المنتخبين 18 مباراة رسمية/ودية، فاز المنتخب الدنماركي في 13 مباراة وتعادلا في 5.

مفاتيح اللعب:

بعد اداء قوي في مونديال 2018، يدخل المنتخب الدنماركي بنفس العناصر المميزة التي جعلته واحد من المنتخبات المرشحة بقوة للعب دور الحصان الأسود في النسخة الحالية من اليورو.

صانع الألعاب كريستيان إريكسين يعد الأسم الأبرز، حيث سيعول المدرب كاسبر هوليماند على قدرات لاعب إنتر ميلان، لكن ايضًا هناك لاعب وسط توتنهام، بيير إيميل هويبيرج، وكذلك مدافع تشيلسي وبطل دوري أبطال أوروبا، أندرياس كريستنسن، بجانب عنصر الخبرة وحامي عرين المنتخب الدنماركي، كاسبر شمايكل.

في صفوف المنتخب الفنلندي، يبرز أسم هداف نورويتش سيتي الإنجليزي، المهاجم تيمو بوكي، كذلك لوكاس هراديكي حارس مرمى باير ليفركوزن.

هل تعلم أن:

- منتخب الدنمارك (الملقب بالديناميت) يدخل هذه البطولة وهو لم يخسر سوى مباراة وحيدة من بين أخر 12 مباراة دولية لعبها (فاز 9 وتعادل 2).

- منتخب فنلندا يتواجد في حدث دولي كبير (كأس العالم / اليورو) للمرة الأولى على الإطلاق.

- جميع الإنتصارات ال4 الأخيرة التي حققها المنتخب الدنماركي ضد منتخب فنلندا جاءت بفارق هدف وحيد.

- منتخب فنلندا بدون فوز منذ نوفمبر 2020 (تعادل 2 وخسر 4).