شيكابالا يكشف رسالة موسيماني وأزمته مع الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، أن الجميع داخل فريق الكرة بالنادي تعاهد على تحيقي لقبي الدوري والكأس هذا الموسم بعد الخروح من دوري أبطال إفريقيا.

وقال شيكابالا في تصريحات لقناة الزمالك:" تعهدنا مع جميع اللاعبين لتحقيق بطولتي الدوري والكأس من أجل جماهير نادي الزمالك".

وأضاف:" ليس ذنبنا ما يحدث خارج الملعب لكن هنحارب في الملعب حتى أخر لحظة لتحقيق البطولات".

وأوضح، أنه اللعب لمنتخب مصر شرف لأي لاعب، مؤكدًا أنه يجتهد ويعمل والاختيار في يد الجهاز الفني للمنتخب.

وأكد أنه لعب العديد من المباريات أمام المدرب الجنوب إفريقي موسيماني ويحترمه ، مشيرًا إلى أنه قال له قبل مباراة القمة "مش هتعملها مرة أخرى"

واستطر: "برة الملعب ليس لدينا مشكلة مع أحد، دائما نكون رد فعل ، لكن حين يحدث أكثر من مرة خروج عن النص وما فيش حد بيجيب حقك فخلاص هتجيب حقك بطريقتك".

وتابع:" أتمنى أن ينضم يوسف أوباما لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، خاصة ".

وأكمل:" أوباما حين يكون في مستواه بيفرق مع الزمالك، حين يكون في غير مستواه يكون مصاب، ويتحامل ويلعب من أجل الفريق".

وأتم تصريحاته: "كلاعبين كبار نشعر بدور أوباما في الفريق، وله دور دفاعي كبير مع باقي اللاعبين وهذا أحيانا يؤثر على الجانب الهجومي له".