نبيل معلول: خطورة الأهلي في أفشة.. ومعلول غير جاهز بدنيًا للمشاركة أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث نبيل معلول مدرب المنتخب السوري الحالي والمدير الفني السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي في إطار منافسات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

معلول قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح السبت :"من المستحيل أن نقول مَن الأقوى سواء كان الأهلي أو الترجي، في 2011 تفوق الترجي على الأهلي على الرغم من قوة الفريق ذلك الوقت ووجود اسماء بحجم محمد أبو تريكة ووائل جمعة".

وتابع :"الأهلي في نهائي 2012 تفوق على الرغم من قوة الترجي في ذلك التوقيت وبعد نهاية مباراة الذهاب في الاسكندرية بنتيجة 1-1".

وواصل مدرب الترجي السابق حديثه :"قوة المباراة المقبلة بين الأهلي والترجي في وسط الملعب، لكن إذا كان عليك إيقاف خطورة الأهلي عليك إيقاف أفشة".

وأكمل :"خطورة الأهلي في أفشة خاصة منذ تولي بيتسو موسيماني قيادة الأهلي، وأيضًا نفس الشيء في محمد شريف، أما الترجي فخطورته في وسط الملعب أيضًا من خلال تواجد محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث".

وتحدث نبيل معلول عن حالة اللاعب علي معلول قبل مواجهة الترجي المقبلة :"مباراة الترجي ستحتاج مجهود بدني كبير، وأعتقد أن علي معلول ليس جاهز بنسبة 100% ".

ويحاول الجهاز الفني للأهلي تواجد محمد مجدي "أفشة" في مباراة الترجي المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر الأفريقي ضد فريق نهضة بركان.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الترجي يوم 19 من الشهر الجاري على ملعب "حمادي العقربي"، في المقابل ستقام مباراة العودة على ملعب "الأهلي we السلام" في 26 من نفس الشهر الحالي.

ملف آخر تحدث عنه معلول وهو مستقبل فرجاني ساسي لاعب الزمالك الحالي، قائلاً :"فرجاني ساسي قدّم ثلاثة مواسم أكثر من عالي مع الزمالك، ومَن يقول أن ساسي له شعبية عندما كان مع الزمالك ساسي كان لاعبًا مع الترجي والذي يشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا دائمًا وأيضًا هو الفريق الذي فاز بلقب الدوري 31 مرة".

وتابع :"ساسي يشعر بالراحة مع طارق حامد وهو الأفضل في أفريقيا، طارق حامد مثل الليبرو الذي يقطع جميع الكرات".

وأنهى :"فرجاني مثل ابني، إذا كنت بدلاً منه سأبقى مع الزمالك بسبب حب الجماهير له".

وكان ساسي فتح باب التكهنات مؤخرًا حول رحيله عن الزمالك بصورة نهائية بعدما لم يتوصل اللاعب لاتفاق حول تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.