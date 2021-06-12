سيراميكا يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم محمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لسيراميكا، أنه لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن مع إدارة نادي الزمالك للحصول على خدمات لاعب الفريق محمد إبراهيم.

وقال البطاوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" لا توجد أي عروض رسمية من الزمالك للتعاقد مع محمد إبراهيم وكل ما يتردد في هذا الملف كلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف، أن ما يتردد حول انتقال محمد إبراهيم "كلام" ولم يحدث اى اتصال تلفوني مع إدارة الزمالك للتفاوض بشأن رحيل اللاعب.

وأوضح، أن الفريق حاليا تركيزه في مشوار الدوري ويحاول الحفاظ على اللاعبين النجوم لاستكمال المشوار.

وأشار البطاوي إلى أن أحمد ياسر ريان يركز حاليا في مشواره في الأولمبياد مع المنتخب ونتمنى ان يستمر معنا خلال الفترة المقبلة.

وأتم تصريحاته:" لم يحدث أي تواصل مع إدارة الأهلي بشأن التعاقد مع والتر بواليا أو أحمد ياسر ريان بعد انتهاء فترة اعارته مع سيراميكا".