بالفيديو والصور.. أهداف مباراة إيطاليا وتركيا بكأس يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

افتتح المنتخب الإيطالي مشواره في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بفوز كاسح على حساب منافسه التركي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية "روما" ضمن حسابات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتي تضم كل من منتخب ويلز وسويسرا.

المنتخب الإيطالي انتظر حتى الشوط الثاني من أجل الوصول لشباك الأتراك حيث كان الهدف الأول من مدافع تركيا دمريال في الدقيقة (54) ثم جاء الهدف الثاني عن طريق هداف لاتسيو إيموبيلي في الدقيقة (68)، قبل أن يحرز نجم نابولي إنسيني الهدف الثالث في الدقيقة (80).

ويتصدر المنتخب الإيطالي ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط لحين نهاية مباراة سويسرا وويلز والتي تأتي ضمن مباريات المجموعة.