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بمشاركة معلول والجزيري.. تونس تخسر وديًا أمام الجزائر بثنائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق المنتخب الجزائري فوزًا على نظيره التونسي، مساء الجمعة، بنتيجة 2-0، في لقاء ودي جمع المنتخبين على ملعب رادس الأولمبي.

وتقدم بغداد بونجاح مهاجم السد القطري بالهدف الأول لمنتخب الجزائري في الدقيقة 19، قبل أن يضيف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 28.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه عدلان قديورة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 88.

ومع بداية الشوط الثاني دخل علي معلول إلى تشكيل المنتخب التونسي في الدقيقة 46 بدلا من اللاعب أسامة الحدادي.

وفي الدقيقة 74 قرر المدير الفني لمنتخب تونس الدفع باللاعب سيف الدين الجزيري بدلا من اللاعب وهبي الخزري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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