بالفيديو والصور.. افتتاح يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

انطلقت بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بمواجهة إيطاليا وتركيا في لقاء أقيم على ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية "روما".

واستطاع المنتخب الإيطالي أن يحقق فوزًا مستحقًا على حساب نظيره التركي بثلاثة أهداف دون رد ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط لحين نهاية مباراة سويسرا وويلز والتي تأتي ضمن مباريات المجموعة.

وشهدت مراسم الحفل تواجد المطرب الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي، حيث قام مغني الأوبرا بالغناء في إحدى الفقرات.

وأقيم حفل افتتاح يورو 2020 بشكل بسيط ولم تجاوز 20 دقيقة حيث ظهر عدد من العناصر المشاركين في الحفل مرتدين الكمامات.