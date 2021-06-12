الاردن يُبدد آمال الكويت في التأهل إلى كأس أمم آسيا 2023

تعرف على نتيجة مباراة الاردن والكويت في الجولة 8 من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 على ستاد جابر الأحمد بالكويت.

وخيم التعادل السلبي على النتيجة النهائية لمباراة منتخب الكويت أمام نظيره الأردني، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وأضطر المنتخب الكويتي لاكمال المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد المدافع خالد إبراهيم في الدقيقة 61، ما صَعب المأمورية على رفاق بدر المطوع الذي حل محل عيد الرشيدي في الدقيقة 74.

ورفع منتخب الاردن بعد هذا التعادل المُربح بالنسبة له رصيد نقاطه لـ 14 ليحسم المركز الثاني لصالحه، بينما ظل منتخب الكويت ثالثًا بـ 11 نقطة، لتصبح آمال “الأزرق” في بلوغ النهائيات الأسيوية 2023 صعبة المنال مع تبقي جولة واحدة على نهاية المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وتحتل أستراليا صدارة هذه المجموعة برصيد 21 نقطة، وقد ضمنت تواجدها بشكل رسمي في أمم آسيا القادمة، كما أنها ستواصل مشوار التصفيات المونديالية بعدما تأهلت إلى المرحلة الثالثة والنهائية.

وينص نظام التصفيات الأسيوية المزدوجة على تأهل أصحاب الصدارة وأفضل أربع منتخبات احتلوا المركز الثاني في دور مجموعات المرحلة الثانية، إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، حيث تقسم المنتخبات إلى 12 فريق على مجموعتين، ويتأهل منها أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات بشكل مباشر.

ويلعب صاحبا المركز الثالث في كل مجموعة من المرحلة الثالثة بالتصفيات، مباراة فاصلة من ذهاب وإياب يتأهل الفائز منها لخوض ملحقًا مع القارات الأخرى.

وستضمن جميع المنتخبات الـ 12 مشاركتها في بطولة أمم آسيا القادمة، والتي ستقام في الصين صيف 2032.