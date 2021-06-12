الجزائر تحطم رقم كوت ديفوار بالفوز على تونس في تحضيرات تصفيات مونديال 2022

حطم منتخب الجزائر رقم كوت ديفوار القياسي في عدم الخسارة، بعدما فاز على مستضيفه “تونس”، بهدفين نظيفين، في تحضيرات تصفيات مونديال 2022، اليوم الجمعة، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”.

وجاءت ثنائية منتخب الجزائر أمام تونس اليوم في الشوط الأول، عن طريق كل من، بغداد بونجاح في الدقيقة (19)، ورياض محرز عند الدقيقة (29).

وبهذا الانتصار، حطم الجزائري الرقم القياسي الأفريقي بعدد المباريات المتتالية دون هزيمة (27 مباراة) والذي كان بحوزة كوت ديفوار، وقبل ذلك تجاوز رقم مصر بعدم الخسارة في 24 مباراة متتالية.

وسيستهدف المنتخب الجزائري خلال الفترة القادمة الرقم العالمي في عدم الخسارة بأكبر عدد من المباريات المتتالية، المسجل باسم منتخب اسبانيا والبرازيل (35 مباراة).

وأدار مواجهة الجزائر وتونس اليوم، الحكم الدولي المصري “محمد معروف”، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت تونس والجزائر، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ودخل منتخب تونس المباراة بالتشكيلة التالية: معز حسن – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي – محمد دراجر – إلياس السخيري – محمد علي بن رمضان – عيسى العيدوني – نعيم السليتي – أنيس بن سليمان – وهبي الخزري.

في المقابل بدأ منتخب الجزائر المباراة بالتشكيل الآتي: رايس مبولحي – يوسف عطال – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – جمال بن العمري – هاريس بلقبلة – راميز زروقي – سفيان فيغولي – رياض محرز – يوسف البلايلي – بغداد بونجاح.

وأرسل منتخب الجزائر تهديده الأول على مرمى تونس في الدقيقة (16)، عن طريق رياض محرز الذي اقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وسدد كرة تصدى لها معز حسن.

ونجح بغداد بونجاح في وضع منتخب الجزائر بالمقدمة في الدقيقة (18)، عندما قابل تمريرة يوسف البلايلي بالرأس داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية على الطائر سكنت الشباك التونيسية.

وتحصل سفيان فيجولي على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة (25) بمواجهة المرمى، تولى تنفيذها بغداد بونجاح الذي هيأ الكرة إلى رياض محرز ليسجل الهدف الثاني بتسديدة متقنة عانقت شباك معز حسن.

وحاول وهبي الخزري تقليص النتيجة لصالح منتخب تونس بمجهود فردي في الدقيقة (41)، حينما أنطلق بسرعة من بعد منتصف الملعب وأطلق تسديدة قوية تصدى لها رايس مبولحي.

وفي الشوط الثاني، ضغط منتخب تونس بقوة منذ البداية، وهدد مرمى مبولحي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (49) تصدى لها حارس الاتفاق السعودي بصعوبة.

وكان منتخب الجزائر قريب للغاية من تسجيل الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة، تولى تنفيذها يوسف البلايلي وسدد كرة علت حائط الصد وعانقت سقف شباك تونس ولكن من الخارج في الدقيقة (52).

وتلقى نعيم السليتي تمريرة في ظهر دفاعات الجزائر من الجهة اليسرى، وسدد كرة قوية على الطائر، ولكن رايس مبولحي واصل تألقه بإبعادها إلى الركنية في الدقيقة (64).

وزاد منتخب تونس ضغطه على الجزائر في الدقائق الأخيرة وصنع فرصة خطيرة في الدقيقة (79)، حينما مهد سيف الدين الجزيري كرة ذكية لسيف الخاوي، لكن الأخير أضاع فرصة التهديف لنسور قرطاج، حيث كانت تصويبته ضعيفة واقتنصها مبوحلي دون صعوبة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق تعرض لاعب الجزائر “عدلان قديورة” للطرد، ولكن فشل منتخب تونس في استغلال النقص العددي بصفوف محاربي الصحراء لتنتهي المباراة لصالح الأخير بنتيجة (2-0).

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