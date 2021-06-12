شاهد فيديو اهداف السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022 «ثلاثية متأخرة»

شاهد فيديو اهداف مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023، ضمن مباريات اليوم الجمعة 11-6-2021.

عزز منتخب السعودية صدارته للمجموعة الرابعة بعد فوزه على سنغافورة بنتيجة (3-0) اليوم الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وجاءت الاهداف الثلاث لمنتخب السعودية قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، حيث سجل سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة (84) وفهد المولد (87) وصالح الشهري (90+6).

وبهذا الانتصار، رفع منتخب السعودية رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات في صدارة ترتيب المجموعة، مقابل 15 نقطة لأوزبكستان، و7 لكل من فلسطين وسنغافورة التي لعبت ثمان مباريات، و5 لمنتخب اليمن.

وانطلقت صافرة بداية مباراة السعودية وسنغافورة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

لم تشهد الدقائق الأولى أي فرصة خطيرة من جانب المنتخبين، باستثناء تسديدة مهاجم المنتخب السنغافوري فارس رملي بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن للحارس محمد العويس في الدقيقة (14).

وصنع منتخب السعودية فرصته الأولى في الدقيقة (26)، عندما ارتقى فهد المولد لعرضية ياسر الشهراني من الجهة اليسرى حولها برأسه من منتصف منطقة الجزاء ذهبت فوق مرمى الحارس إزوان ماهبود.

وكاد منتخب السعودية يفتتح التسجيل عند الدقيقة (28) بعد أن تبادل سلمان الفرج وسالم الدوسري الكرة بطريقة جميلة داخل منطقة الجزاء قبل أن يمررها الدوسري من الجهة اليسرى باتجاه المهاجم عبدالله الحمدان الذي سددها بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء علت قليلاً مرمى المنافس.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، أضاع الدوسري فرصة خطيرة أخرى للسعودية عندما راوغ الدفاع السنغافوري على حافة منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى مرت فوق العارضة بقليل.

ثلاثية متأخرة للسعودية

وفي الشوط الثاني سنحت فرصة جديدة للاعب سالم الدوسري، عندما استلم الكرة من صالح الشهري وتوغل من بين الدفاع السنغافوري قبل يصوب كرة أرضية قوية بقدمه اليسرى تصدى لها الحارس ماهبود ببراعة في الدقيقة (47).

وكان منتخب سنغافورة قريب للغاية من خطف هدف التقدم في الدقيقة (72)، حينما سدد زلفهمي أريفين كرة قوية أرضية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد العويس قبل أن تصل إلى البديل شوال أنور الذي صوبها بدوره قوية ارتدت من القائم الأيمن.

واستفاق المنتخب السعودي بعدها، ليتمكن من فك شفرة شباك سنغافورة، عندما هيأ الشهري الكرة لنفسه على حافة منطقة الجزاء وسددها باتجاه الزاوية البعيدة ارتدت من القائم الأيسر قبل أن تصل إلى الدوسري الذي أسكنها بدوره بسهولة في الشباك عند الدقيقة (84).

ولم يمر أكثر من دقيقتين حتى تمكن المنتخب السعودي من إضافة الهدف الثاني عن طريق فهد المولد الذي خطف الكرة من أمام الدفاع السنغافوري قبل أن يراوغ حارس المرمى ماهبود ويضع الكرة داخل الشباك في الدقيقة (86).

وانتهزت السعودية حالة الانهيار الواضحة في صفوف سنغافورة، لتعزز نتيجة الفوز بالهدف الثالث، عندما مرر البديل سعود عبد الحميد كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى سددها الشهري من اللمسة الأولى بقدمه اليمنى في الزاوية الضيقة للحارس ماهبود داخل الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

شاهد فيديو اهداف السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022