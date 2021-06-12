ايطاليا تسحق تركيا في افتتاح يورو 2020 “حصار غير عادي وثلاثية مُستحقة”

تعرف على نتيجة وأحداث مباراة ايطاليا وتركيا في افتتاح مباريات يورو 2020، التي أقيمت اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما.

انتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل بين ايطاليا وتركيا، وسط ضغط مستمر وضغط غير عادي من الجانب الايطالي في منتصف ملعب تركيا منذ الدقيقة الأولى، دون محاولات واضحة من تركيا ولو حتى بالمرتدات.

وغلب التسرع على لاعبي المنتخب الايطالي في إنهاء الفرص السهلة التي لاحت لهم، كما واجهوا عدد هائل من الهفوات التحكيمية من الهولندي “داني ماكيلي” الذي رفض احتساب ثلاث ركلات جزاء من بينهم واحدة على الأقل صحيحة وواضحة بنسبة 100٪.

ولم يصمد دفاع تركيا في مباراة افتتاح يورو 2020 أمام إيطاليا لأكثر من ثماني دقائق بعد بداية الشوط الثاني حيث تلقت شباك حارس الأتراك “تشاكير” لهدف أول بنيران صديقة من المدافع “ديميرال” بعدما أخفق في إبعاد عرضية بيراردي في الدقيقة 53 داخل منطقة الستة ياردات.

وأضاف المنتخب الإيطالي الهدف الثاني في الدقيقة 66 بمتابعة ممتازة لهداف نادي لاتسيو “شيرو إيموبيلي” لتسديدة سبينازولا التي تصدى لها الحارس تشاكير بأعجوبة بكفه الأيسر، لكن الرقابة الدفاعية الضعيفة أدت لمتابعة إيموبيلي للكرة بتسديدة مقوسة في الشباك.

وقبل حوالي عشر دقائق من نهاية المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 79، عزز نجم نابولي “إنسيني” تقدم الأتزوري بالهدف الثالث بتسديدة مقوسة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء بعدما تسلم تمريرة بينية ذكية من إيموبيلي.

شاهد فيديو اهداف مباراة ايطاليا وتركيا في افتتاح يورو 2020 بقمة مباريات اليوم الجمعة.