شاهد فيديو اهداف السودان وزامبيا تحضيرًا لكأس العرب 2021 «غربال يواصل تألقه»

شاهد فيديو اهداف مباراة السودان وزامبيا الودية تحضيرًا لبطولة كأس العرب 2021، ضمن مباريات اليوم الجمعة 11-6-2021.

قاد محمد عبدالرحمن الغربال منتخب السودان لتحقيق الفوز على زامبيا بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان.

وافتتح غربال التسجيل لمنتخب السودان في الدقيقة الرابعة، بصناعة من أمير كمال، قبل أن يعود غربال ويصنع الهدف الثاني لأطهر الطاهر في الدقيقة (18).

وفرض غربال نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله الهدف الشخصي الثاني، والثالث لصقور الجديان في الدقيقة (24)، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الانتصار واصل منتخب السودان تألقه في عام 2021، حيث حقق الفوز الرابع على التوالي من أصل 4 مباريات، وذلك قبل المواجهة الهامة أمام شقيقه الليبي في تصفيات كأس العرب 2021.

وسيواصل منتخب السودان استعدادته لكأس العرب قطر 2021، بمواجهة منتخب زامبيا مرة أخرى يوم الاثنين المقبل 13 يونيو 2021.

وصنفت مباراة منتخب السودان اليوم أمام المنتخب الزامبي على أنها ودية ودية، أي خارج تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بينما سيتم اعتماد نتيجة المباراة الثانية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر مواجهة منتخب السودان لمنتخب ليبيا يوم السبت 19 يونيو الجاري، وسينضم الفائز منهما إلى المجموعة الرابعة، التي تضم، مصر، الجزائر، والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي.

شاهد فيديو اهداف السودان وزامبيا تحضيرًا لكأس العرب 2021