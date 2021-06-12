الامارات تُدمر اندونيسيا بخماسية في تصفيات كأس العالم 2022 وتواصل الزحف!

تعرف على نتيجة مباراة الامارات واندونيسيا فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ضمن مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، والتي استضافها ملعب زعبيل بنادي الوصل فى دبي.

واصل منتخب الامارات الزحف نحو التأهل الى المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما دمر نظيره الاندونيسي بخماسية نظيفة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز منتخب فيتنام على ماليزيا بنتيجة 2-1 على ستاد آل مكتوم في دبي.

وحافظ منتخب فيتنام على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، مقابل 15 نقطة للإمارات الوصيف، و9 لكل من تايلاند وماليزيا، ونقطة لإندونيسيا.

افتتح منتخب الامارات اهداف المباراة بعد استحواذ كامل على الكرة عند الدقيقة 22 بواسطة الهداف التاريخي للأبيض “علي أحمد مبخوت” من متابعة جميلة لتسديدة زميله فى نادي الجزيرة “خلفان مبارك”، ورفع “علي مبخوت” رصيده التهديفي مع المنتخب الاماراتي الى 75 هدفاً.

وفى الدقيقة 29 أضاف اللاعب “فابيو ليما” الهدف الثاني للمنتخب الاماراتي، بضربة رأسية مثالية، من صناعة “محمود خميس” الذي أرسل كرة عرضية على رأس ليما.

وحصل منتخب إندونيسيا على فرصة ذهبية لتقليص الفارق عندما احتسب له الحكم ضربة جزاء نتيجة لمس وليد عباس للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ونفذها إيفان ديماس، لكن الحارس الإماراتي علي خصيف أبعد الكرة إلى ركلة ركنية (39).

ورد المنتخب للإماراتي عبر هجمة وصلت من خلالها الكرة إلى مبخوت في الجهة اليسرى فمرر بالكعب إلى خلفان مبارك في مواجهة المرمى ليسدد محاولة تصدى لها بصعوبة الحارس رياندي (42).

وكاد منتخب الإمارات أن يضيف الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني بعدما وصلت الكرة إلى ليما والمرمى خالي ليسدد محاولة من مسافة بعيدة مرت خارج الخشبات الثلاث.

تألق مبخوت وليما

وفى الدقيقة 49 سجل “علي مبخوت” الهدف الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب الامارات من علامة الجزاء، ليصل الى الهدف رقم 75 مع منتخب بلاده.

وفى الدقيقة 55 عاد “فابيو ليما” ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لمنتخب الامارات عندما ارتقى لتمريرة محمود خميس من الجهة اليسرى وحولها برأسه داخل المرمى.

وتقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء القادم 15 يونيو، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع فيتنام، وتايلاند مع ماليزيا.

يذكر ان منتخب الامارات قد أكتسح ضيفه الاندونيسي بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب الذي جمعهما في أكتوبر 2019، وذلك قبل فترة الكساد الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتأهل للمرحلة النهائية من من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023.

شاهد فيديو اهداف مباراة الامارات واندونيسيا فى تصفيات كأس العالم 2022