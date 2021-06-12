عُمان تُسقط أفغانستان بقذائف عبد الله فواز لتستعيد نغمة الانتصارات في تصفيات كأس العالم

تعرف على نتيجة مباراة عمان وأفغانستان في الجولة الثامنة من المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في قطر.

واستعاد منتخب عمان نغمة الانتصارات في تصفيات كأس العالم بتحقيق الفوز على أفغانستان بنتيجة 2/1، ليضمن الفريق الترشح إلي كأس أمم آسيا 2023 بشكل رسمي، ويصبح على بُعد خطوة من التأهل إلى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022.

وسجل عبد الله فواز هدف عمان الأول في الدقيقة 13 من تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء أفغانستان، لكن الفرحة لم تدم لأكثر من 10 دقائق فقد تمكن المنتخب الافغاني من تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 23 عن طريق بوبالزي.

مع بداية الشوط الثاني استطاع منتخب عمان تسجيل هدف التقدم من جديد بواسطة نفس اللاعب “عبد الله فواز” إثر تصويبة صاروخية من حوالي 22 ياردة ذهبت على أقصى يسار الحارس الذي لم يحرك لها سكانًا بسبب حجب الرؤية من أحد المدافعين.

ورفع منتخب سلطنة عمان رصيده ل15 نقطة في المركز الثاني من 7 مباريات بفارق 7 نقاط عن منتخب قطر المتصدر ب 22 نقطة من 8 مباريات، بينما تقهقر منتخب أفغانستان إلى المركز الرابع برصيد خمس نقاط.

وكان الأحمر العماني قد سقط في المباراة الماضية له أمام قطر بهدف دون رد، في لقاء شهد فضائح تحكيمية دفعت اتحاد كرة القدم في عمان بمطالبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإيقاف أو شطب الحكم بسبب الأخطاء المتعمدة التي اقترفها في حق المنتخب.