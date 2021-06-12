العراق يُجرد إيران من صدارة تصفيات كأس العالم 2022 بهدف يتيم في هونج كونج

تعرف على نتيجة مباراة العراق وهونج كونج فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ضمن مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، والتي أستضافها استاد المحرق فى البحرين.

جرد المنتخب العراقي نظيره الإيراني من صدارة المجموعة الثالثة ضمن تصفيات كأس العالم 2022، عقب فوزه بهدف يتيم على منتخب هونج كونج.

وتمسك المنتخب العراقي بصدارة ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات، مقابل 15 نقطة لإيران و12 للبحرين، و5 لهونج كونج ونقطة لكمبوديا.

المنتخب العراقي كان الأفضل في الربع ساعة الأولى من زمن اللقاء، وامتلك زمام المبادرة بالهجوم حتى افتتح التسجيل عند الدقيقة 11 حينما عكس محمد قاسم كرة عرضية أكملها المدافع فونغ هينغ وا في المرمى.

وجرب بشار رسن حظه بالتسديد من بعيد لكن كرته علت العارضة بقليل في الدقيقة 21، وكرر ذلك المدافع سعد ناطق بتسديدة أخرى لكنها ارتدت من دفاع هونغ كونغ إلى ركلة ركنية.

وحاول منتخب العراق تعزيز النتيجة في الشوط الثاني، فسدد علي عدنان كرة من ركلة حرة مباشرة أبعدها حارس هونغ كونغ بنجاح (52)، أتبعه محمد قاسم بأخرى مرت بجوار المرمى (64).

ولم تشهد دقائق الشوط الثاني بعد ذلك أي خطورة تذكر على المرميين حتى الدقيقة 82 التي كاد من خلالها البديل إبراهيم بايش أن يسجل الهدف الثاني لكن رأسيته وجدت حارس هونغ كونغ لها بالمرصاد، لتأتي بعد ذلك صافرة النهاية بفوز عراقي صعب وثمين.

وتقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء القادم 15 يونيو، حيث تلتقي إيران مع العراق، والبحرين مع هونج كونج.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب العراق شهدت تعادله مع البحرين 1-1 ثم فاز على هونج كونج 2-0 وعلى كمبوديا 4-0 وعلى إيران 2-1 قبل أن يعود ويتعادل مع البحرين 0-0 ويفوز على كمبوديا 4-1.

في المقابل تعادل منتخب هونغ كونغ مع كمبوديا 1-1 ثم خسر أمام إيران 0-2 وأمام العراق 0-2 وتعادل مع البحرين 0-0، قبل أن يفوز على كمبوديا 2-0 ويخسر أمام إيران 1-3.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

شاهد فيديو اهداف مباراة العراق وهونج كونج فى تصفيات كأس العالم 2022