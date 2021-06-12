مشاهدة مباراة الاردن والكويت في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 8)

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لـ مشاهدة مباراة الاردن والكويت في بث مباشر، ضمن الجولة 8 من تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو، لحساب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

تبدأ أحداث مباراة الاردن والكويت على ملعب جابر الأحمد الدولي في مدينة العارضية بالكويت، وذلك في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، أي في نفس توقيت مباراة ايطاليا وتركيا بافتتاح بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

تُنقل المباراة المرتقبة في المجموعة الثانية B بتصفيات كأس العالم بين الاردن والكويت على قناة الكويت الرياضية HD بصوت المعلق الرياضي الكويتي إبراهيم الهشال.

وستهتم قنوات الكأس القطرية بنقل لقاء الكويت والاردن على القناة الأولى المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات، بتعليق المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

ويحتدم الصراع بين الكويت والاردن على احتلال المركز الثاني في هذه المجموعة بعدما ضمن المنتخب الأسترالي المركز الأول برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.

ويحتل المنتخب الاردني المركز الثاني برصيد 13 نقطة ويأتي من بعده المنتخب الكويتي في المركز الثالث برصيد 10، ما يعني أن نتيجة مباراة اليوم بينهما ستحسم كل شيء قبل الجولتين الأخيرتين من دور مجموعات المرحلة الثانية.

وفي حال تمكن الاردن من تحقيق الفوز سيضمن تواجده في كأس أمم آسيا 2023 بشكل مباشر، بالاضافة إلى ترشحه إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، أما منتخب الكويت فسيدخل في صراع من نوع آخر للتواجد في التصفية النهائية المؤهلة إلى كأس أمم آسيا.

وانتهت المباراة الأولى بين الاردن والكويت في هذه التصفيات بالتعادل السلبي، مطلع شهر أكتوبر 2019، وفي شهر أغسطس من نفس السنة تقابلا وتعادلا 1/1.

وفاز المنتخب الاردني للمرة الأخيرة أمام الكويت في 21 مارس 2018 بمباراة ودية، ويرجع آخر فوز لمنتخب الكويت على نظيره الأردني إلى تاريخ 10 أكتوبر 2014 في لقاء ودي انتهى بهدف دون رد.

الاردن 0-0 الكويت

ملعب جابر الأحمد الدولي (مدينة العارضية – الكويت)

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 8 – مجموعات المرحلة الثانية)

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 بين الاردن والكويت.

قم بتحديث هذه الصفحة للتعرف على جميع تفاصيل وأحداث مباراة الكويت والاردن أول بأول، مثل النتيجة والتغييرات ومحرزي الأهداف، واستخدم الرابط بالاسفل إذا ما توقف بث الفيديو المباشر، ستجد بث جديد.

تشكيلة الاردن اليوم

معتز ياسين – مهند خير الله – بهاد عبد الله – يزن العرب – عدي الصيفي – بهاء فيصل – أحمد سمير – ياسين بخيت – موسى التعمري – محمد الدميري – إحسان حداد.

تشكيلة الكويت اليوم

خالد الرشيدي – سامي الصنيع – أحمد الظفيري – خالد إبراهيم – عيد الرشيدي – شبيب الخالدي – فهد الأنصاري – فهد الرشيدي – محمد الهويدي – حمد القلاف – مبارك الفنيني.