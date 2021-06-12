مشاهدة مباراة الجزائر وتونس في بث مباشر بتحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وتونس في تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022، وكأس العرب 2021، ضمن مباريات اليوم الجمعة 11-6-2021.

يحل منتخب الجزائر ضيفًا ثقيلًا على شقيقه التونسي في ديربي شمال أفريقي ناري، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”، ضمن أجندة المباريات الدولية الودية لشهر يونيو.

انطلق معسكر منتخب تونس بداية الشهر الجاري كما هو الحال لمنتخب الجزائر، وذلك استعدادًا للمباريات الودية التي تنتظر المنتخبين ضمن تحضيرات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتعتبر تجربة منتخب تونس أمام الجزائر، هي الثانية له في معسكره الحالي، بعدما واجه الكونغو الديمقراطية يوم السبت الماضي على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، ونجح نسور قرطاج في تحقيق الفوز بهدفٍ دون رد سجله “نعيم السليتي”.

ويمتلك منتخب تونس مباراة ودية ثالثة هذا الشهر، والتي ستجمعه بمنتخب مالي الأسبوع القادم على نفس الملعب “حمادي العقربي”، الثلاثاء 15 يونيو 2021.

وسيعود منتخب تونس لاستئناف مبارياته الرسمية في شهر سبتمبر المقبل، بمواجهة منتخب غينيا الإستوائية ضمن الجولة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ماذا عن منتخب الجزائر؟

خاض منتخب الجزائر مباراتين وديتين على أرضه خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن معسكره الحالي تحضيرًا لاستئناف تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك قبل السفر إلى تونس لملاقاة نسور قرطاج.

ولعب منتخب الجزائر المباراة الأولى أمام شقيقه الموريتاني، وتمكن من الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، يوم 3 يونيو، على ملعب مصطفي تشاكر.

وبعدها 3 أيام، واجه المنتخب الجزائري، منتخب مالي على نفس الملعب “مصطفي تشاكر”، وفاز عليه أيضًا بهدفٍ دون رد، ليحطم محاربي الصحراء الرقم القياسي المسجل باسم منتخب مصر، كأطول سلسلة مباريات متتالية دون هزيمة (24 مباراة).

وتعتبر مواجهة بطل أفريقيا لنظيره منتخب تونس، ليست الأخيرة في هذا الشهر، حيث سيواجه منتخب بوروندي، الأسبوع القادم، الأربعاء 16 يونيو 2021.

ويعود منتخب الجزائر لاستئناف مبارياته الرسمية في شهر سبتمبر المقبل، بمواجهة منتخب جيبوتي ضمن الجولة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

بث مباشر الجزائر وتونس

يدير مواجهة الجزائر وتونس الحكم الدولي المصري “محمد معروف”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت تونس والجزائر، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الجزائر وتونس على قناة الوطنية التونسية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 10779، استقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق “عبدالرحمن العش” على الصوتية الأولى، وسامي بوعزيز على الثانية.

تونس 0-2 الجزائر

ملعب رادس

مباراة دولية ودية

انتهت

تشكيلة منتخب تونس الأساسية اليوم:

معز حسن – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي – محمد دراجر – إلياس السخيري – محمد علي بن رمضان – عيسى العيدوني – نعيم السليتي – أنيس بن سليمان – وهبي الخزري.

تشكيلة منتخب الجزائر الأساسية اليوم:

رايس مبولحي – يوسف عطال – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – جمال بن العمري – هاريس بلقبلة – راميز زروقي – سفيان فيغولي – رياض محرز – يوسف البلايلي – بغداد بونجاح.

اهداف وملخص مباراة الجزائر وتونس

الدقيقة 19 | جووووووول.. بغداد بونجاح يحرز الهدف الأول لمنتخب الجزائر.

الدقيقة 28 | جووووووول.. الهدف الثاني لمنتخب الجزائر عن طريق نجم مانشستر سيتي رياض محرز.

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