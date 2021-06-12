يورو 2020 : القط الروسي أخيل يختار طبق منتخب ايطاليا بدلاً من التركي

اختار القط الروسي “أخيل” المتواجد في مقهى القطط بمدينة سان بطرسبيرج، الأكل من طبق منتخب ايطاليا بدلاً من طبق منتخب تركيا، أثناء حفل التنبؤ بنتيجة المباراة الافتتاحية من بطولة يورو 2020 التي ستنطلق مساء اليوم الجمعة 11 يونيو على الملعب الأولمبي بروما.

ويتوقع القط الروسي أخيل فوز منتخب ايطاليا على نظيره التركي، حيث أعطى علامة بذلك حين قرر تناول الطعام من طبق منتخب ايطاليا بدلاً من طبق الطعام المجاور لعلم دولة تركيا رغم محاولة توجيهه من قبل مديرة مقهى القطط في مدينة بطرسبيرج الروسية “آنا كوندراتييفا” للذهاب نحو تركيا، لكنه قرر الذهاب إلى إيطاليا.

وسيقوم مقهى جمهورية القطط أو بالروسية (ريسبوبليكا كوشكا) ومالكته آنا كوندراتييفا، والمتحدثة باسم أوراكل كات وقطط متحف الهيريميتاج “ماريا خالوتونين” بتكرار محاولة توقع القط الروسي أخيل لـ نتائج المزيد من المباريات الهامة ببطولة كأس أمم أوروبا 2020 التي ستجوب مبارياتها 12 دولة مختلفة لأول مرة في التاريخ، للاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

ويتفوق منتخب ايطاليا في سجل المواجهات التاريخية أمام منتخب تركيا بـ 8 انتصارات و3 تعادلات في 11 مباراة لعبت بين الفريقين منذ ربع نهائي تصفيات كأس أمم أوروبا 1964 التي أقيمت بين عامي 62 و63، وكان أول لقاء بين الفريقين قد انتهى بفوز كاسح لإيطاليا بنتيجة 6/صفر.