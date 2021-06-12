إيطاليا تهزم تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح يورو 2020

المنامة - ياسر ابراهيم - انتصرت إيطاليا بنتيجة عريضة 3-0 على تركيا الجمعة في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة الإيطالية روما في افتتاح يورو 2020، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.



ووقع على أهداف إيطاليا كل من ديميرال بالخطأ في مرمى فريقه (53) وإيموبيلي (65) وإنسيني (79).



وانتهى الشوط الأول سلبياً دون أهداف مع أفضلية واضحة لصالح منتخب إيطاليا، إلا أنّ تمركز لاعبي تركيا الجيد حرم الآزوري من أخذ الأسبقية.



وبدا واضحاً ضغط المباريات الافتتاحية على المنتخبين إذ اتسم الأداء بالحذر الشديد خاصة وأنّ خسارة أي فريق قد تربك حساباته في صدارة المجموعة الأولى، لكن الأمور تغيرت كلياً في الشوط الثاني.



ولم تتمكن تركيا من الصمود أمام الضغط الإيطالي المميز والذي أسفر عن انتصار تاريخي بثلاثية نظيفة لم يحدث من قبل في مباراة افتتاحية للمسابقة.



وتصدرت إيطاليا مجموعتها الأولى مؤقتاً بثلاث نقاط بانتظار مباراة سويسرا وويلز علماً أن تركيا تحتل المركز الأخير.



ولم تملك تركيا القدرة على رد الفعل لتتواصل سلسلة إيطاليا الرائعة بعدم الخسارة للمباراة الـ28 على التوالي.



المصدر: بي إن سبورت