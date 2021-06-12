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أوزباكستان تحقق انتصار صعب على منتخبنا الوطني بهدف وحيد

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المنامة - ياسر ابراهيم - أوزباكستان تحقق انتصار صعب على منتخبنا الوطني بهدف وحيد

يمن شباب نت - متابعات

السبت, 12 يونيو, 2021 - 12:36 صباحاً

 
حقق منتخب أوزباكستان فوزاً صعباً أمام منتخبنا الوطني، في مباراة الجولة الثامنة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بنتيجة (1-0).
 
وبالتالي رفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني من المجموعة الرابعة، خلف المنتخب السعودي المتصدر بنقطتين.
 
فيما يتجمد رصيد منتخبنا الوطني عند 5 نقطة، وبقي في المركز الأخير من المجموعة، وأمامه منتخبي فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط.
 
سجل اللاعب جلال الدين ماشاريبوف، هدف الانتصار الثمين لمنتخب الذئاب البيضاء، من ركلة جزاء سددها بنجاح، عند حلول الدقيقة الـ 19 من عمر المواجهة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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