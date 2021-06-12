أوزباكستان تحقق انتصار صعب على منتخبنا الوطني بهدف وحيد



حقق منتخب أوزباكستان فوزاً صعباً أمام منتخبنا الوطني، في مباراة الجولة الثامنة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بنتيجة (1-0).



وبالتالي رفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني من المجموعة الرابعة، خلف المنتخب السعودي المتصدر بنقطتين.



فيما يتجمد رصيد منتخبنا الوطني عند 5 نقطة، وبقي في المركز الأخير من المجموعة، وأمامه منتخبي فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط.



سجل اللاعب جلال الدين ماشاريبوف، هدف الانتصار الثمين لمنتخب الذئاب البيضاء، من ركلة جزاء سددها بنجاح، عند حلول الدقيقة الـ 19 من عمر المواجهة.