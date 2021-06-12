الامارات | البطائح يدشن تحضيرات الموسم الجديد 11 يوليو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يدشن تحضيرات الموسم الجديد 11 يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفريق الأول لنادي البطائح، التونسي الأصل البريطاني الجنسية طارق الحضيري، أن استعدادات الفريق للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى ستكون في 11 يوليو المقبل، مبيناً لـ«الإمارات اليوم»: «تدارست مع إدارة النادي، وتم اعتماد موعد بداية الاستعدادات للموسم المقبل والتحضيرات المطلوبة والأهداف المرسومة». وأضاف: «أشعر باعتزاز للروح الإيجابية التي تسود النادي، ونحن بصدد انتداب لاعبين لكي يكون عندنا في الفريق مجموعة قادرة على تحقيق الإضافة، بحيث نصل إلى الأهداف المرسومة».

وبخصوص إقامة معسكر تدريبي خارج الدولة، أكد أن ذلك يعتمد على رؤية مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع الجهات المسؤولة ووفقاً للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وقال إنهم بانتظار إعلان اتحاد الكرة الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الجديد لتثبيت العديد من المواعيد والامور الفنية.

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