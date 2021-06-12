الامارات | بعثة منتخب الرماية تعود من مصر بمحصلة متباينة في بطولة العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الرماية تعود من مصر بمحصلة متباينة في بطولة العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت بعثة المنتخب الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» من مصر أمس، في أعقاب مشاركتها في البطولة العربية للرماية، والتي اختتمت على ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، وشهدت مشاركة 75 رامياً ورامية يمثلون 10 دول هي الإمارات والكويت ومصر وقطر والسعودية والأردن وسورية وفلسطين وموريتانيا، بينهم 45 رامياً في رماية التراب. وحقق المنتخب نتائج متباينة.

وظفر سيف بن فطيس بذهبية فئة (الإسكيت) على صعيد الرجال، والميدالية الذهبية أيضاً في بطولة الجائزة الكبرى، لتشكلا دافعاً معنوياً كبيراً له خلال مشاركته المقبلة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تنطلق نهاية شهر يوليو المقبل. في المقابل، حققت نجمة المنتخب فاطمة محمد فضية في أول إنجاز على صعيد رماية الأطباق للسيدات. أما لدى منتخب الرجال فقد جانب التوفيق الثلاثي حمد بن مجرن وسيف الشامسي وظاهر العرياني في البطولة. وكان لافتاً مشاركة حكمنا الدولي حسن الشحي في الحدث، والإسهام في إنجاحه.

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