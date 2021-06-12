الامارات | 95 لاعبة في ختام بطولة النصر للريشة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 95 لاعبة في ختام بطولة النصر للريشة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار مساء اليوم على النسخة الأولى من بطولة النصر الصيفية للريشة الطائرة للسيدات، والمقامة على صالة النادي منذ أول من أمس، وينافس في الفردي والزوجي 95 لاعبة من المواطنات والمقيمات على أرض الدولة.

وشهدت مسابقات اليوم الأول تألق لاعبات النصر، بعد أن سجلت منافسات الفردي تأهل لاعبات «العميد» أمل يوسف وهند الجناحي وفاطمة باقر وروضة الهاجري للأدوار النهائية. وفي منافسات الزوجي حجز ثنائي النصر أمل يوسف وروضة الهلي مقعدهما في الأدوار النهائية، كما تأهل للنهائي شما سعيد وهند الجناحي.

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