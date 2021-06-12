الامارات | بالصور.. قصة جماهيرية.. القط «أخيل» يعود إلى الأضواء

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. قصة جماهيرية.. القط «أخيل» يعود إلى الأضواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد القط الروسي «أخيل» إلى الأضواء مع انطلاقة «يورو 2020» وممارسة هوايته في توقع المنتخبات الفائزة بكل مباراة على حدة، كما نجح في مهمته الماضية خلال مباريات كأس العالم «روسيا 2018».. وتوقع «أخيل» انتصار المنتخب الإيطالي على التركي في الافتتاح أمس، بالذهاب لتناول الطعام من الطبق الموجود أمام العلم الإيطالي ورفضه الطبق التركي.

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