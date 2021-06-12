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الامارات | تسيتسيباس أول يوناني يبلغ نهائي بطولة كبرى في التنس

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باريس ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً عالمياً أول يوناني يبلغ نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب، بفوزه أمس، على الألماني ألكسندر زفيريف السادس في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات 6-3، 6-3، 4-6، 4-6، 6-3.

وبعد انتهاء مشواره عند المربع الأخير ثلاث مرات في السنوات الثلاث الأخيرة في البطولات الكبرى (أستراليا المفتوحة في 2019 و2021) ورولان غاروس العام الماضي، نجح تسيتسيباس أخيراً في فك هذه العقدة بعد مباراة استمرت ثلاث ساعات و37 دقيقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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