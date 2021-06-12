الامارات | أخبار اليورو.. استكمال تلقيح لاعبي المنتخب الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اليورو.. استكمال تلقيح لاعبي المنتخب الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس، أن جميع لاعبي «الماتادور» تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك قبل ثلاثة أيام من المباراة الأولى لـ«لا روخا» في كأس أوروبا ضد السويد.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان على «تويتر» مصحوباً بصورة للاعبين يتلقون اللقاح، إن اللاعبين «تلقوا أو أتموا تلقيحهم ضد كوفيد-19».

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