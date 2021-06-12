الامارات | عجمان يخطّط لمعسكر خارجي.. وينسّق مع اتحاد الكرة و«الطوارئ والأزمات»

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يخطّط لمعسكر خارجي.. وينسّق مع اتحاد الكرة و«الطوارئ والأزمات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، النقاب عن أن إدارة ناديه سوف تنسق مع اتحاد الكرة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بشأن السماح لفريق الكرة بإقامة معسكر خارجي.

وقال الفورة لـ«الإمارات اليوم»: الهدف من التنسيق هو الاستقرار على إحدى الدول المؤمنة ضد فيروس كورونا، لتكون وجهة عجمان لإقامة المعسكر الخارجي، ومعرفة تفاصيل البرتوكول الخاص بالسفر والعودة إلى الدولة، للحفاظ على سلامة لاعبينا وأعضاء البعثة من الطاقم الفني والإداري.

وشدّد على التزام ناديه الكامل بالمواعيد التي أعلنتها رابطة المحترفين، بشأن انطلاق الموسم الجديد في الـ19 أغسطس المقبل.

مضيفاً: رغم صعوبة إقامة المباريات في هذا التوقيت من العام، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة، إلا أنه مع مقتضيات المصلحة العليا للمنتخب، وخطط إعداده للتصفيات المزدوجة لكأس العالم، فنحن نتضامن مع الرابطة قلباً وقالباً في المواعيد كافة، التي ستختارها للموسم الجديد، لأن الهدف الأساسي من إقامة الدوري هو خدمة المنتخب، وتحضيراته للاستحقاقات الدولية.

وأشار: جميعاً، مواطنين ومسؤولين، عن الشأن الرياضي فخورون للغاية بما يقدمه الأبيض من مستوياته في التصفيات الحالية، والجميع متفائل للغاية، بمستقبل الفريق في ظل العمل الإداري الذي قام به اتحاد الكرة لتسهيل مهمة المنتخب الوطني في التصفيات، وبالجهود المميزة للطاقم الفني واللاعبين ودور الأندية أن يكون مكملاً لتلك الحلقة، لتحقيق حلم الجماهير بالتأهل للمونديال كهدف أكبر للجميع.

وحول التعاقدات الجديدة، ودعم صفوف عجمان بعناصر محلية ومحترفة، قال أحمد الفورة إن إدارة عجمان شكلت لجنة برئاسة خليفة الجرمن، وضمت في عضويتها عبدالله الظاهري، والمدرب الصربي غوران، لتحديد الصفقات والعناصر التي سيقع الاختيار عليها.

وأكمل: «اعتدنا في كل موسم رصد ميزانية خاصة بفريق الكرة، وإتمام التعاقدات، سواء مع الأجانب أو المواطنين، وفق تلك الميزانية دون تخطيها لأي سبب من الأسباب، وهذا ما جعل ديون النادي صفراً، منذ أن وجدنا في دوري المحترفين، وهذا أمر مثالي يُحسب للإدارة، وكذلك للأجهزة الفنية التي تتعاون معنا في تلك السياسة.

ولفت: «على سبيل المثال أنهينا الموسم المنصرم دون أن يكون على النادي ديون لأي جهة أو أفراد، إذ تسلّم كل اللاعبين مستحقاتهم كاملة، سواء من بقي منهم أو من رحل، وهذه الميزة جعلت عجمان في طليعة واجهة اللاعبين الذين يرغبون في التعاقد مع أندية أخرى». وحول عدد اللاعبين الذين ينوي عجمان التعاقد معهم، قال: «قد يكون أربعة لاعبين من المواطنين، وربما يكونون أكثر بقليل، وهذا الأمر يتوقف على وجهة نظر المدرب الذي تعمل الإدارة على تسهيل مهمته بكل الأشكال، ليكون حضور عجمان في الموسم المقبل على مستوى النتائج أفضل عما كان في الموسم المنصرم».

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