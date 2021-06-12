الامارات | منتخب الشباب يختتم معسكر دبي بالتعادل مع لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم معسكر دبي بالتعادل مع لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى منتخب الشباب بالتعادل، أول من أمس، مع منتخب لبنان بهدف لهدف في المباراة الودية التي جرت على ملعب حميد الطاير بنادي النصر في ختام معسكره الداخلي بدبي.

وسجل هدف منتخبنا اللاعب علي إبراهيم. وشهد المباراة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعمر عبدالله يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات.

وقال المنصوري في تصريح صحافي: المباراة هي الأولى للمنتخب مع المدرب الإسباني فرانك أوتيجا، وشاهدنا خلال أحداثها مدى قدرة اللاعبين على فهم وتنفيذ خطة وفكر المدرب خلال إدارته وتوجيهاته لهم خلال مجريات المباراة. وأكد أن المعسكر حقق أهدافه، وتابع: نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى خوض المزيد من المباريات الودية لزيادة خبرات اللاعبين وتجربة كل عناصر المنتخب من خلال المعسكرات القصيرة والمتوسطة والطويلة.

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