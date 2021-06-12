الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 يونيو 2021

استغناء

اقتربت إدارة نادٍ محترف من الاستغناء عن خدمات لاعب دولي مميز في مركزه، وذلك بسبب مطالبه الكثيرة، وعدم التعاون مع الإدارة، علماً أن المعوقات ليست مادية.

مدرّب

ذكرت مواقع إعلامية مصرية أن مدرب غزل المحلة المصري، خالد عيد، مرشح لتدريب أحد أندية دوري الدرجة الأولى، إلا أن مراقبين أكدوا أن المحلة قد لا يستغني عنه بسهولة، خاصة أن الفريق يحقق نتائج طيّبة.

رفض

رفضت إدارة أحد أندية الدوري عرضاً من فريق منافس، لضم لاعب دولي، نظير الحصول على مقابل مادي، وثلاثة لاعبين، بعدما أبدى المدرب تمسكه ببقاء اللاعب مع فريقه.

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