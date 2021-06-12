اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أوروبا

ويلز - سويسرا 17:00

الدنمارك - فنلندا 20:00

بلجيكا - روسيا 23:00

الدوري الأميركي

سبورتينغ - أوستن 23:00

الدوري البرازيلي

بالميراس - كورينثيانز 2:00

سانتوس - جوفينتود 2:00

الدوري النرويجي

سانديفيورد - مولده 17:00

كريستيانسوند - اود 17:00

نهائي كأس مصر للسيدات

الأميرية - الجونة 18:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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