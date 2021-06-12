الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أوروبا
ويلز - سويسرا 17:00
الدنمارك - فنلندا 20:00
بلجيكا - روسيا 23:00
الدوري الأميركي
سبورتينغ - أوستن 23:00
الدوري البرازيلي
بالميراس - كورينثيانز 2:00
سانتوس - جوفينتود 2:00
الدوري النرويجي
سانديفيورد - مولده 17:00
كريستيانسوند - اود 17:00
نهائي كأس مصر للسيدات
الأميرية - الجونة 18:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App