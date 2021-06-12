شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا: مفاوضات الزمالك مع محمد إبراهيم على السوشيال ميديا فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معتز البطاوي المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، أن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية من نادي الزمالك، لضم محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال معتز البطاوي، في تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة، إنه لم نتلق أي عروض من نادي الزمالك بشأن محمد إبراهيم»، مضيفًا: «مفاوضات الزمالك مع محمد إبراهيم، نسمع عنها في السوشيال ميديا فقط، الأمر لا يعدو كونه كلام وكلاء لاعبين».

وأضاف :«إذا تقدم الزمالك بعرض رسمي لضم اللاعبين، سيكون القرار النهائي بشأن رحيله من عدمه لضياء السيد، المدير الفني للفريق».

وأشار: «لم نطلب التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي، حيث لم نناقش حتى الأن ملف الصفقات الجديدة مع المدير الفني، تركيزنا حاليًا على المباريات المقبلة في الدوري».