شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: ويلز ضد سويسرا.. مواجهة لا تعرف القسمة على اثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد ملعب باكو الأولمبي بأذربيجان، عصر يوم السبت، ثاني مباريات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» والتي ستجمع بين منتخبي ويلز، وسويسرا في ثاني مباريات المجموعة الأولى من البطولة.

تاريخ المواجهات:

7 مواجهات سابقة جمعت بين المنتخبين، بداية من عام 1949 (شهر مايو) عندما فاز المنتخب السويسري بنتيجة 4-0 في مباراة ودية.

ولم يسبق أن لعب المنتخبين في بطولة رسمية كبرى، لكنهما تواجها من قبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية في 4 مناسبات، أخرها في أكتوبر من عام 2011، عندما فاز المنتخب الويلزي بنتيجة 2-0، وهي أخر مواجهة بين المنتخبين.

بشكل عام، لم تعرف المواجهة بين المنتخبين نتيجة التعادل، ففاز المنتخب السويسري في 5 مباريات، في حين فاز المنتخب الويلزي في مباراتين.

مفاتيح اللعب:

لا يمكن النظر لأبعد من الثنائي جاريث بيل وآرون رامسي في صفوف المنتخب الويلزي، فالأول هو احد اشهر نجوم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة وله لحظات بارزة خلال مسيرته مع ريال مدريد، من خلال التتويج بالكثير من الألقاب الكبرى مع العملاق الإسباني.

أما لاعب وسط يوفنتوس، رامسي، فكان أبرز عناصر المنتخب الويلزي في السنوات الأخيرة، وبالأخص في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 والتي كان المنتخب الويلزي فيها هو الحصان الأسود من خلال وصوله لنصف النهائي.

في الجهة الأخرى سيكون لاعب وسط أرسنال، جرانيت شاكا، هو المحرك الرئيسي للمنتخب السويسري، ومعه سيكون جناح ليفربول، شيردان شاكيري، كذلك لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ، دينيس زكريا.

هل تعلم أن:

- هذه هي ثالث مسابقة دولية كبرى يشارك فيها المنتخب الويلز بعد يورو 2016 وكأس العالم 1958، لكنهم في المناسبتين وصلا لأدوار خروج المغلوب (نصف النهائي في اليورو وربع النهائي في كأس العالم)

- منتخب سويسرا تأهل لأدوار خروج المغلوب في أخر 3 بطولات كبرى لعبها.

- منتخب ويلز (المصنف رقم 17 على العالم) فاز بـ 11 من أخر 20 مباراة دولية لعبها (تعادل 5 وخسر 4).

- منتخب سويسرا (المصنف رقم 13 على العالم) لم يحقق الفوز خلال أخر 10 مباريات ضد أي منتخب مصنف في المركز الثامن عشر أو أعلى في تصنيف الفيفا، محققًا التعادل في 4 ومتلقيًا الخسارة في 6.