شكرا لقرائتكم خبر عن أول رقم قياسي في يورو 2020.. إيطاليا تحقق أكبر فوز عبر تاريخ المباريات الافتتاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الإيطالي، فوزا عريضا على حساب نظيره التركي، بثلاثية نظيفة، في افتتاح منافسات كأس أمم أوروبا «يورو 2020».

ويعتبر الفوز الذي حققه الطليان هو الأكبر في تاريخ المباريات الافتتاحية لليورو عبر تاريخ المسابقة.

وشهدت نسخة 1980 التي اقيمت في إيطاليا أول مباراة افتتاحية بالمُمسى الأدق، حيث كانت المسابقة تُقام قبل كذلك بمشاركة 4 منتحبات تبدأ من الدور نصف النهائي مباشرةً.

وحسم منتخب ألمانيا مباراة افتتاح اليورو في 1980 بهدف نظيف على حساب تشيكوسلوفاكيا.

في نسخة 1984 بفرنسا انتصر منتخب الديوك بهدف نظيف في الافتتاح على حساب الدنمارك.

في 1988 بألمانيا حسم التعادل الإيجابي مواجهة الافتتاح بين ألمانيا وإيطاليا بهدف لكل منهما.

في 1922 يتعادل المنتخب السويدي صاحب الأرض مع نظيره الفرنسي بهدف لكل منهما في المباراة الافتتاحية.

من جديد تعادل يحسم مباراة الافتتاح هذه المرة على الأراضي الانجليزية في 1996 ومواجهة جمعت انجلترا وسويسرا.

وتنتصر بلجيكا على السويد بنتيجة 2/1 في افتتاح نسخة 2000 بهولندا وبلجيكا.

ويفجر المنتخب اليوناني المفاجأة ويلحق بنظيره البرتغالي صاحب الأرض والتنظيم الخسارة بهدف نظيف في افتتاح يورو 2004.

في افتتاح يورو 2008 يكتفي منتخب التشيك بهدف نظيف في شباك سويسرا.

وفي نسخة 2012 يحسم التعادل الايجابي لقاء بولندا واليونان في الافتتاح، وفي النسخة الماضية 2016 يهزم المنتخب الفرنسي نظيره الروماني بهدفين مقابل هدف.