شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة العروض السعودية لـ الونش ومحمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الحقيقة الكاملة بشأن تلقي محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عروض سعودية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير إعلامية سعودية، أكدت في الساعات الماضية، أن محمود الونش، مطلوب في ناديي النصر السعودي وأهلي جدة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية :«على مسؤوليتي الشخصية، حتى هذه اللحظة لا توجد أي عروض رسمية للونش، من أي نادي في الدوري السعودي».

وأضاف:«علمت أن إدارة الزمالك، قررت تعديل وتمديد عقد محمود الونش، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب هذا الموسم».

وتابع: «محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لم يتلق عروض من نادي النصر السعودي، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».