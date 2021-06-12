شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات في أسوان لتجهيز عمر رضوان لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة الدكتور محمد عبدالغفار، لتجهيز عمر رضوان، حارس مرمى الفريق، لمباراة الزمالك المقبلة.

ويأمل الجهاز الطبي لفريق أسوان، في استغلال فترة توقف الدوري الحالية، لتجهيز عمر رضوان، لمواجهة الزمالك، والذي يعاني من الإصابة بتمزق في الرباط الداخلي وكدمة قوية في المفصل والتواء في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها خلال مباراة مصر المقاصة في مسابقة الدوري، وهو ما أبعده عن الفريق في المباريات الماضية.

ويلتقي أسوان مع الزمالك، الخميس المقبل، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل زهرة الجنوب المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 12 مباراة، أحرز لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 37 غيرها.