شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن جاهزية طاهر لمواجهة الترجي وغموض موقف قفشة وهاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه تواصل مع طاهر محمد طاهر للاطمئنان عليه وعلى تنفيذ برنامجه التأهيلي مع معسكر المنتخب الأوليمبي.

وأوضح أبوعبلة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن اللاعب أدى برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية، وهناك استجابة كبيرة للتخلص من آلام الكاحل تدريجيا.

وأضاف طبيب الأهلي في تصريحاته: «تحسن حالة طاهر التدريجية يشير إلى شفائه قبل السفر إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي».

كما واصل محمد مجدي قفشة ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني قفشة من جزع في الرباط الداخلي للكاحل، في حين يشكو محمد هاني من شد في العضلة الأمامية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجاري.