شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المقاصة يقرر الرحيل في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر أحمد عبد العزيز «مودي»، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على الرحيل عن صفوف النادي الفيومي في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مودي، قرر عدم تجديد عقده مع مصر المقاصة والرحيل عن صفوف النادي في نهاية الموسم الجاري، من أجل خوض تجربة جديدة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الفيومي في الفترة الأخيرة.

ويعد المدافع صاحب الـ33 عامًا، أحد الركائز الأساسية في دفاع مصر المقاصة، حيث لعب مع الفريق هذا الموسم 19 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها هدفا واحدًا وصنع مثله.

ويستعد المقاصة حاليًا لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.