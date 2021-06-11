شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يكشف حقيقة توقيع فتح الله للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن توقيع محمد فتح الله، مدافع الفريق على عقود انضمامه لنادي الزمالك.

وقال خالد عيد، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن توقيع محمد فتح الله، على عقود انضمامه الزمالك»، مؤكدًا: «فتح الله لم يوقع لنادي الزمالك، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأوضح: «النادي لم يتلق أي عروض رسمية لأي لاعب، الأمر لا يعدو كونه كلام وكلاء لاعبين، مؤكدًا لن نوافق على رحيل أي لاعب من الركائز الأساسية في نهاية الموسم الجاري، وهذا قرار من إدارة النادي».

يذكر أن غزل المحلة يستعد لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.