شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية من علي ماهر للاعبي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تحت قيادة على ماهر، تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ستاد بورسعيد استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في مسابقة الدوري.

وركز على ماهر، خلال المران على عدد من الوحدات البدنية والفنية وخاصة المتعلقة منها بسرعة التحول من الدفاع للهجوم والضغط على الخصم.

كما عقد المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين، حرص خلالها على الحديث في بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا وشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، وتم عمل تقسيمة بالكرة بين اللاعبين، شهدت تألق محمد عنتر وأحمد شديد قناوي.

ويلتقي المصري مع سيراميكا كليوباترا، 16 يونيو الجاري، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.