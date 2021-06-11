شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأوليمبي تتلقى لقاح كورونا بالعين السخنة قبل السفر لـ«طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لأعضاء بعثة مصر الأوليمبية وهم يحصلون على لقاح كورونا بالعين السخنة، وذلك ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021.

وظهر جميع اللاعبين والإداريين بالمنتخب الأوليمبي وهم يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح، وسط إجراءات احترازية مكثفة، استعدادًا للسفر إلى طوكيو الشهر المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في أوليمبياد طوكيو التي تنطلق في 22 يوليو المقبل حتى 15 أغسطس، ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بإعلان القائمة النهائية في 30 يونيو الجارى والتى تضم 18 لاعبًا منهم حارسا مرمى.

هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض مُعدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف الذكية.

بعثة المنتخب الأوليمبي تتلقى لقاح كورونا بالعين السخنة استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021