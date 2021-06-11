كأس أوروبا: افتتاح البطولة مع صافرة انطلاق مباراة إيطاليا وتركيا

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روما : انطلقت بطولة كأس أوروبا 2020 المؤجلة عاماً جراء تفشي جائحة كوفيد 19، رسمياً الجمعة مع صافرة بدء المباراة الافتتاحية بين تركيا وإيطاليا على الملعب الاولمبي في روما.

وسبق انطلاق المباراة، حفل افتتاحي شهد عرضاً موسيقياً أحياه المغني الاوبرالي الايطالي الشهير أندريا بوتشيلي وألعاباً نارية، احتفاء بهذه النسخة الاستثنائية من البطولة التي تقام للمرة الأولى في 11 مدينة من 11 دولة مختلفة وتستمر حتى 11 تموز/يوليو بحضور جزئي للجماهير.

وحرّك أسطورتا إيطاليا أليساندرو نستا وفرانتشيسكو توتي كرة بداية البطولة التي تحمل اسم "أونيفوريا"، حيث تم دمج كلمتي الوحدة (يوني) والنشوة (فوريا)، لتلخص بذلك ما تعد به البطولة.

وسُمح لما يقارب 16 ألف مشجع من التواجد في مدرجات الملعب في روما، أي ما يعادل 25 في المئة من القدرة الاستيعابية للملعب التاريخي.

وعودة إلى المباراة، يأمل المنتخب الإيطالي في الارتقاء إلى مستوى التوقعات وتعويض غيابه الصاعق عن نهائيات مونديال روسيا 2018، مع طموح الفوز باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ "لا سكودرا أتزورا".