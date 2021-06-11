مدرب سلة الزمالك لـ"الخليج 365": لا أزمة بخصوص مستحقات والتر هودج وأوجستي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

نفى ياسر عبدالوهاب، المدرب العام لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، وجود أي أزمات بخصوص مستحقات محترف فريقه والتر هودج والمدير الفني الإسباني، أوجستي بوش.

وأشار المدرب العام لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن والتر هودج، وأوجستي بوش قد حصلا على مستحقاتهما منذ فترة، ولا صحة لما يُشاع.

وأتم ياسر عبدالوهاب تصريحاته بالتشديد على أن والتر هودج، وأوجستي يركزان مع باقي الفريق على مباراة الجزيرة المقبلة لضمان الصعود لنهائي دوري سوبر السلة رجال.

وكان الزمالك قد فاز على الجزيرة في أول مباراتين من دور نصف النهائي من البطولة التي تُلعب بنظام "Best Of 5"، أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للمباراة النهائية.