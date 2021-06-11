"صلاح" يوجه رسالة للجماهير بعد حصوله على "لاعب الموسم" من "رابطة المحترفين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

علّق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين "PFA" (باختيار الجماهير).

واستطاع صلاح أن يحصل على الجائزة عن موسم (2020-2021) بأعلى نسبة أصوات من الجماهير، التي حرصت على المشاركة في الاستفتاء.

وكتب صلاح عبر "ستوري" على "إنستجرام" :"شكرًا لكل شخص صوّت لي".

وتفوق الدولي المصري على كل من هاري كين هداف توتنهام هوتسبير والدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، وأيضًا على أولي واتكينز لاعب أستون فيلا، برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وسجل صاحب الـ28 عامًا مع ليفربول هذا الموسم 22 هدفًا إلى جانب صناعته خمسة تمريرات حاسمة؛ ليكون في وصافة هدافي بريميرليج بفارق هدف وحيد فقط عن هاري كين.

يُذكر أن كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي تًوج بجائزة أفضل لاعب في موسم 20/21 من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.