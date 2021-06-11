إيطاليا تلجأ لحصن الأوليمبيكو لضرب تركيا بثلاثية في افتتاح يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

افتتح المنتخب الإيطالي مشواره في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بفوز كاسح على حساب منافسه التركي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية "روما" ضمن حسابات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتي تضم كل من منتخب ويلز وسويسرا.

المنتخب الإيطالي انتظر حتى الشوط الثاني من أجل الوصول لشباك الأتراك حيث كان الهدف الأول من مدافع تركيا دمريال في الدقيقة (54) ثم جاء الهدف الثاني عن طريق هداف لاتسيو إيموبيلي في الدقيقة (68)، قبل أن يحرز نجم نابولي إنسيني الهدف الثالث في الدقيقة (80).

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 18 شهدت فرصة لإيطاليا بعد عدة تمريرات تصل عند إنسيني يسددها قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء تخرج على يسار حارس تركيا إلى خارج الملعب.

إيطاليا عادت من جديد في الدقيقة 33 بعرضية من بيراردي داخل منطقة الجزاء يقابلها إيموبيلي بضربة رأس لكن الكرة تخرج على يسار حارس تركيا إلى خارج الملعب.

المنتخب الإيطالي واصل ضغطه في آخر خمس دقائق عن طريق بيراردي وإيموبيلي لكن لا جديد لينتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مدافع منتخب تركيا دميرال تسبب في هدفًا لصالح منتخب إيطاليا بتسجيله هدفًا في مرماه بالدقيقة 54 من زمن أحداث المباراة ليتقدم "الأتزوري" بهدف دون رد.

إيطاليا لا ترحم الأتراك وهدف ثاني سجله الهداف إيموبيلي في الدقيقة 68 من زمن أحداث المباراة لتصبح النتيجة (2-0).

وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من إنسيني داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس تركيا ثم ردت منه يتابعها إيموبيلي إلى داخل الشباك.

إنسيني وضع نفسه ضمن قائمة أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث في آخر عشر دقائق من زمن المباراة.

وجاء الهدف من كرة مقطوعة من دفاع تركيا وصلت عند لاعبي إيطاليا يمررها إيمبولي لإنسيني الذي سددها بصورة رائعة من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس تركيا إلى داخل الشباك.

تشكيل إيطاليا:دوناروما - فلورينزي - بونوتشي - كيليني - سبينازولا - باريلا - جورجينيو - لوكاتيلي - بيرادي - إيموبيلي - إنسيني.

تشكيل تركيا: أوغركان شاكير - زكي شيليك - ميريح ديميرال - كاجلار سويونكو - أوموت مرعش - أوكاي يوكوشلو - أوزان توفان - يوسف يازيتش - هاكان تشيلونجو - كينان كارامان - بوراك يلماز.