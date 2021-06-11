اخبار الرياضه

الامارات | نتائج المنتخبات العربية والآسيوية في التصفيات المزدوجة.. "أهداف غزيرة"

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج المنتخبات العربية والآسيوية في التصفيات المزدوجة.. "أهداف غزيرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ميانمار 1 قيرغيزستان 8
الفلبين 3 غوام 0
كمبوديا 0 ايران 10
نيبال 0 أستراليا 3
هونغ كونغ 0 العراق 1
إندونيسيا 0 الإمارات 5
ماليزيا 1 فيتنام 2
أفغانستان 1 عمان 2
الصين 5 جزر المالديف 0
اليمن - أوزبكستان .........جارية الآن
سنغافورة 0   .........جارية الآن
الكويت - الأردن  .........جارية الآن

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا