الامارات | نتائج المنتخبات العربية والآسيوية في التصفيات المزدوجة.. "أهداف غزيرة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج المنتخبات العربية والآسيوية في التصفيات المزدوجة.. "أهداف غزيرة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ميانمار 1 قيرغيزستان 8
الفلبين 3 غوام 0
كمبوديا 0 ايران 10
نيبال 0 أستراليا 3
هونغ كونغ 0 العراق 1
إندونيسيا 0 الإمارات 5
ماليزيا 1 فيتنام 2
أفغانستان 1 عمان 2
الصين 5 جزر المالديف 0
اليمن - أوزبكستان .........جارية الآن
سنغافورة 0 السعودية .........جارية الآن
الكويت - الأردن .........جارية الآن
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