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الامارات | ترتيب منتخب الإمارات في تصفيات المونديال وآسيا بعد الفوز على إندونيسيا

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب منتخب الإمارات في تصفيات المونديال وآسيا بعد الفوز على إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراتي الجولة التاسعة للمجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فوز منتخب الإمارات على نظيره الإندونيسي بنتيجة 5-صفر، بينما فاز منتخب فيتنام على نظيره الماليزي بنتيجة 2-1، ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي:


1 – فيتنام  17 نقطة
2 – الإمارات 15
3 – تايلاند 9
4 – ماليزيا 9
5 – إندونيسيا 1

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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