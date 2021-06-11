الامارات | ترتيب منتخب الإمارات في تصفيات المونديال وآسيا بعد الفوز على إندونيسيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب منتخب الإمارات في تصفيات المونديال وآسيا بعد الفوز على إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراتي الجولة التاسعة للمجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فوز منتخب الإمارات على نظيره الإندونيسي بنتيجة 5-صفر، بينما فاز منتخب فيتنام على نظيره الماليزي بنتيجة 2-1، ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي:
1 – فيتنام 17 نقطة
2 – الإمارات 15
3 – تايلاند 9
4 – ماليزيا 9
5 – إندونيسيا 1
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