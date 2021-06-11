الامارات | بالصور.. منتخب الإمارات يوجه رسالة تحذير قوية إلى فيتنام

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. منتخب الإمارات يوجه رسالة تحذير قوية إلى فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المنتخب الوطني انتصاراته بتغلبه على إندونيسيا بخمسة أهداف دون رد على استاد الوصل في زعبيل ضمن مباريات الجولة التاسعة للمجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليرفع "الأبيض" رصيده إلى 15 نقطة بينما ودع منتخب إندونيسيا التصفيات بحلوله في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

ووجه "الأبيض" رسالة تحذير قوية لمنتخب فيتنام قبل لقائهما الحاسم، الثلاثاء المقبل، لتحديد متصدر المجموعة السابعة، إذ يتصدر المنتخب الفيتنامي لائحة الترتيب برصيد 17 نقطة.

وحسم المنتخب الوطني لقاء إندونيسيا في الشوط الأول، بعدما أحرز هدفين في أول 30 دقيقة، عندما تقدم علي مبخوت بالهدف الأول من كرة لعبها خلفان مبارك وتابعها مبخوت في المرمى (22)، بينما أضاف فابيو ليما الهدف الثاني في الدقيقة 28 من كرة عرضية لعبها محمود خميس وقابلها ليما برأسه من فوق الحارس الإندونيسي.

وتألق علي خصيف بالتصدي لركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما لمس وليد عباس الكرة بيده، ولكن خصيف أبعد تسديدة قائد منتخب إندونيسيا إيفان ديماس (39).

أما الشوط الثاني واصل المنتخب سيطرته على وسط الملعب، وحصل خلفان مبارك على ركلة جزاء في الدقيقة 48، وسدد مبخوت الكرة بمهارة في المرمى مضيفاً الهدف الثالث (49)، قبل أن يضيف فابيو ليما الهدف الرابع بالطريقة نفسها التي أحرز بها الهدف الثاني عندما لعب محمود خميس وقابلها ليما برأسه في المرمى (55)، بينما أحرز تيغالي الهدف الخامس في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بفوز "الأبيض" بخمسة أهداف دون رد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news