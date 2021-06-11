شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة إيطاليا ضد تركيا افتتاح يورو 2020 .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم نظيره منتخب تركيا مساء اليوم الجمعة 11-6-2021 في المباراة التي تجمع المنتخبين على الملعب الأوليمبي بروما، في افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

يلتقي منتخب إيطاليا مع تركيا في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة والتي تجمع معهما منتخبي سويسرا وويلز.

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: فلورينزي - بونوتشي - كيليني - سبينازولا

الوسط: باريلا - جورجينهو - لوكاتيلي

الهجوم: انسيني - ايموبيلي - بيرادي

ويجلس على مقاعد البدلاء: ميريت - دي لورينزو - بيلوتي - بيسينا - ايمرسون - كييزا - باستوني

حراسة المرمى: شاكير

الدفاع: زيكي شيليك - ديميرال - سوينجو - ميراس

الوسط: يوكوزلو - يوسف يازيسي - اوزان توفان - هاكان شالهان اوجلو - كينان كارمان

الهجوم: بوراك يلمز

وفي البدلاء: بايندر - اوندر - توكوز - انتالالي - اوزان كاباك - اونال - مولدر

أبرز أحداث المباراة

بداية المباراة

د5: ضغط مبكر من إيطاليا وصمود دفاعي من تركيا

د12: منتخب تركيا يترك الاستحواذ لمنتخب إيطاليا ولكن دون الاقتراب من مناطق الخطورة

د18: تسديدة قوية من انسيني تمر بجوار القائم

د22: رأسية قوية من كيليني يخرجها حارس تركيا بصعوبة